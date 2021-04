Vítěz StarDance to s dětmi umí. Plánuje už potomka s o 15 let mladší přítelkyní?

Co dělá Jan Onder v době pandemie? Super.cz

„Natočil jsem doma profesionálně taneční videa pro děti,“ svěřil se Super.cz tanečník a choreograf a dále uvedl: „Vidím v tom smysl. Děti to baví, a navíc jsou motivované ke zdravému pohybu. Navíc v době, kdy jsou teď děti doma, by se to mohlo hodit.“

Pětatřicetiletý tanečník je za své kejkle pro děti někdy terčem vtípků. „Trošku si ze mě kamarádi dělají legraci za všechny zdrobněliny, hlavička, ručička, kolínko. Je to ale v dobrém. Je pravda, že bezdětní lidé se můžou podivovat: ’Co to ten šášula vyvádí?’ Ti, kteří ale mají děti, tak se na to dívají úplně jinou optikou. Když vidí, že jejich děti jsou z něčeho nadšení, tak jsou nadšení taky,“ mávl rukou Honza.

Díky aktivitám s dětmi je Onder dobře připravený na rodičovství. „Děti bych chtěl. Až to přijde, tak se na to těším,“ culil se Honza, který ale své potomky k tancování nutit nebude. „Moje děti asi tancovat nebudou. Byl bych rád, kdyby raději dělaly něco, co se dá změřit, což tanec není,“ usmívá se Jan Onder, který chodí s o patnáct let mladší tanečnicí Natálií Otáhalovou. ■