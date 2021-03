Karanténa už je dlouhá: DJ Lucce chybí publikum, promluvila i o ponorce a krizích s manželem Michalem Dvořákem

Vystoupení jí velmi chybí. Hraje aspoň v domácím prostředí, aby nevyšla ze cviku. Super.cz

„Naposledy jsem hrála 5. září, což už je opravdu dlouho. Kontakt s publikem mi velmi chybí. Byla jsem na to zvyklá a teď mám takové skoro depresivní stavy,“ řekla v rozhovoru pro Super.cz hudebnice, která prozradila, jak se ze splínů léčí.

„Samozřejmě se starám o děti. Snažím se dělat sama hudbu. Uvažovala jsem i o tom, že bych šla pomáhat seniorům a byla více užitečná. Chci dělat něco smysluplného,“ říká Lucca. Zaměstnává ji i rekonstrukce rodinného domu.

Jejím manželem je hudebník Michal Dvořák, proběhla u nich doma ponorka? „Už byly nějaké krize, ale on naštěstí jezdí do studia, nejsme spolu 24 hodin denně, jinak by to asi bylo horší,“ přiznala otevřeně. „Když je člověk pořád jen se svými nejbližšími, tak i když je má hrozně rád, chybí mu interakce s ostatními a je to náročnější,“ dodala DJ.

Lucca jen těžko vidí světlo na konci tunelu, byť má už nějaká nasmlouvaná vystoupení. „Doba je velmi nejistá. Mám nabídky na konec dubna, na květen, na červenec máme pozvaného Carla Coxe (jeden z nejslavnějších dýdžejů světa - pozn. red.). To je ale všechno nejisté. Nic se nedá plánovat, a tak se člověk musí přizpůsobit,“ dodala Dvořáková. ■