Co spolu mají? Nejkrásnější česká dýdžejka si hodlá se známým tanečníkem připomenout chvíle ve StarDance

V době pandemie nemají oba stálou práci, a tak se dohodli, že volný čas využijí smysluplně. „Nabídl jsem Lucce, že ji naučím tančit. Na oplátku ona mi dá lekci stolního tenisu,“ vysvětloval v rozhovoru pro Super.cz tanečník a choreograf a jedním dechem dodal: „Lucka tančit umí. Já mám za úkol jí dát ale jen takové kondiční lekce, stejně jako třeba v autoškole.“

Manželka zakládajícího člena kapely Lucie Michala Dvořáka není jen známou dýdžejkou, ale vavříny sbírá právě v tenise a ping pongu. Lucca hraje stolní tenis od svých deseti let a nyní již hraje první ligu, tedy druhou nejvyšší profesionální soutěž u nás.

„Posilovny jsou zavřené. Do jejich návštěvy a do běhání se stejně musím nutit. Tanec je ale nejlepší způsob jak modelovat postavu, a navíc to jde ruku v ruce s hudbou, kterou mám ráda,“ říká Lucie Lucca Dvořáková. ■