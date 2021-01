Poslední vystoupení Hany Maciuchové ve Viole: Byla silná, oči a hlas ale prozrazovaly zlé zprávy

Hana Maciuchová během svého posledního vystoupení v pořadu A přece se hraje. Video: Divadlo Viola

V online vysílání talk show s moderátorem Robertem Tamchynou recitovala velká dáma českého divadla z poslední básnické sbírky Tomáše Vondrovice báseň s názvem Čas.

„Zrychluje se čas. To jsem psal. A co dál? Krátí se verš a mizí rým. Co s tím? Zastavit hvězdy, zbrzdit oblohu, to nemohu. Však když už to je, že vše se zrychluje. Kéž svítá rychleji i v nás. Je to náš čas,“ recitovala Hana Maciuchová verše před jejich autorem. Následně se zasnila, když pro ni klavírní virtuos Ivo Kahánek zahrál skladbu od Fryderyka Chopina.

Moderátor, novinář a ředitel Violy Robert Tamchyna, který pořadem provázel a mnohokrát se s herečkou na scéně Violy potkal, nám na paní Hanu poslal i svou vzpomínku.

„Viděli jsme se na jaře při jednom z večerů v době první vlny pandemie. Byla silná, oči a hlas ale prozrazovaly zlé zprávy. Netušil jsem, že je to její poslední návštěva Violy a výběr textu ze sbírky básnířky Li Čching-čao je vlastně rozloučením… Paní Hana patřila ke stálicím hvězdného hereckého nebe ve Viole. Milovala ten sálek zasvěcený múzám, ať už s knížkou poezie v ruce, nebo jako herečka nablízko očím vnímavých diváků,“ uvedl.

Hana Maciuchová recitovala ze sbírky básnířky Li Čching-čao.

Hana Maciuchová zemřela 26. ledna. Bylo jí 75 let. Kolegové na ni budou vzpomínat jako na Dámu s velkým D, noblesní ženu a Paní herečku. ■