Paris Hilton podstupuje umělé oplodnění: Po ročním vztahu chce s partnerem dvojčata

Paris Hilton s Carterem Reumem Profimedia.cz

Paris Hilton (39) se svěřila, že podstupuje umělé oplodnění. S partnerem Carterem Reumem by rádi dvojčata , chlapce a děvče. V podcastu The Trend Reporter with Mara prozradila, že jí s procedurou pomohla Kim Kardashian.

„Vůbec nic jsem o tom nevěděla, až Kim mi poradila. Jsem moc ráda, že mě představila doktorům. Podstupujeme umělé oplodnění, abychom si mohli vybrat pohlaví dvojčat,“ uvedla Hilton.

„Už jsem podstoupila extrakci vajíček, byla to náročná procedura, ale vím, že to bude stát za to. Už jsem to absolvovala několikrát,“ nechala se slyšet.

Paris nepřestává pět ódy na svého přítele, který je prý dokonalý, a plánuje s ním zářnou budoucnost. „Je to můj vysněný muž, o svatbě a dětech mluvíme neustále. Nemůžu se dočkat další životní fáze. Konečně budu mít skutečný život.“

„Věřím, že rodina a děti jsou pravou podstatou života. Ještě jsem to nezažila, protože jsem nepotkala nikoho, kdo by si zasloužil moji lásku. Teď ho konečně mám,“ dodala.

Hilton randí s Reumem něco málo přes rok. Před ním byla zasnoubená s hercem Chrisem Zylkou. S Carterem začala randit zhruba rok po zrušení zásnub a vypadá to, že opravdu konečně našla toho pravého. ■