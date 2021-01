Hvězda seriálového hitu promluvila o postelových scénách se svalnatým kolegou: Co pro ni bylo nejtěžší?

Phoebe Dynevor jako Daphne Bridgerton Profimedia.cz

V seriálu není o milostné scény nouze. Když se postava Phoebe Daphne Bridgerton provdá za vévodu z Hastings, jehož ztvárnil Regé-Jean Page, užívají si líbánky plnými doušky.

„Mnoho scén bylo náročných, cítíte se při nich dost zranitelní. Trénovali jsme intimní scény jako kaskadéři. Měli jsme mezi sebou míče na jógu a jiné pomůcky, takže se nikdy necítíte odhalení. S Regém jsme nacvičovali tolikrát, že jsme věděli dobře, co děláme. Bylo to praktické. Ale když jsem byla sama, bylo to jiné,“ prozradila v rozhovoru pro Glamour.

Úplně nejtěžší scéna pro Phoebe byla totiž ta, v níž měla hrát masturbaci a orgasmus. „Instrukce byly zcela jasné, musíš hrát orgasmus. Je to poměrně těžké nacvičit, což znamená, že nenacvičujete. Jednoduše to uděláte,“ prozradila.

Herečka se na place ovšem nikdy necítila špatně nebo nepříjemně. Měla dokonce vlastní koordinátorku intimity Lizzie Talbot. „Od toho tam byla. Kdybych ji neměla, režisér by mi říkal, co mám dělat, a to by bylo divné.“

„Cítila jsem se díky ní velmi bezpečně. Kdyby se něco pokazilo nebo chtěl režisér něco jiného, řekl by to nejprve jí. Kdyby tam nebyla a nedávala na mě pozor, bylo by to mnohem náročnější. Žádná žena nechce, aby jí muž radil, jak má hrát orgasmus,“ dodala.

Scény v seriálu jsou tak žhavé, že zaujaly i internetové piráty a objevily se na porno stránkách. Naštěstí tvůrci zasáhli a z webů je nechali odstranit. ■