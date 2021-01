Násilník Štěpán ze Slunečné: Kdo mu vyčítá mlácení potvory Sylvy?

Bára Jánová dostala facku od Jana Plouhara. Ale jen jako... Video: FTV Prima

„Občas mi známí nebo někdo na ulici řekne, že jsem strašný a ty ženský mlátím. A já na to odpovídám, že si o to osmdesát dílů říkala, tak se to stalo. Samozřejmě jsem všechny uklidnil, že to je jen jako a nikomu se nic nestalo,“ řekl Super.cz Plouhar.

Bára Jánová to od Jana Plouhara schytala víckrát...

Negativní ohlasy zatím moc nemá, diváci jsou spíš zvědaví, co bude dál. „Málokdy se stane, že mi někdo řekne, že jsem hrozný. Jednou se tak ohradila paní v trafice v Ústí, všichni chápou, že takový nejsem doopravdy. Spíš, ale lidé vyzvídají, co se bude ve Slunečné dít dál. Na to jim samozřejmě nesmím odpovědět a říkám jim, aby se dívali dál. Občas mě někdo zastaví, když jdu večer venčit psa a říká mi, jak je ta naše rodina Vackových moc baví. Že Štěpán je takový mamánek, táta podpantoflák a máma intrikánka, která všechno zařizuje. Jsem rád, že je to baví,“ těší herce.

Jeho seriálová „zmlácená manželka“ Bára Jánová samozřejmě ve skutečnosti žádnou facku nedostala. Vše se natáčelo ve spolupráci s kaskadérem a nikdo nepřišel k újmě. A dokonce se při natáčení drsných scén i nasmáli.

„Když jsem to ve scénáři četl, bylo to popsané daleko dramatičtěji. Štěpán měl Sylvu bít pěstmi, ale s režisérem a kaskadérem Petrem Drozdou jsme to nakonec udělali méně agresivní. Část té potyčky jsme schovali za stůl a židle,“ prozrazuje Plouhar, který tak místo do kolegyně bušil pěstmi naprázdno.

„Všiml jsem si, že během jednoho jetí se Bára krčila, přišlo jí to vtipné, jak tam máchám rukama s tím rozzuřeným výrazem, a přitom se jí ani nedotknu. Vydržel jsem to s tou kamennou tváří a rozesmál jsem se, až když se řeklo stop!“ uzavřel Plouhar. ■