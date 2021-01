Komplikovaný vztah se sestrou a její nečekaná smrt: Záporák z Ordinace promluvil o nejtěžších chvílích v životě

Ján Jackuliak Foto: archiv České televize

Budou to tři roky, co si herec Ján Jackuliak, kterého diváci vídali například v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, prošel těžkým životním obdobím. Velmi nečekaně ztratil svou sestru Janu, a to v pouhých 44 letech. S jejím odchodem se snaží stále vypořádat. O jejím odchodu, ale také komplikovaném vztahu, který měli, se nyní rozpovídal.

Už odmala to mezi Jánem a jeho starší sestrou bylo složité. Na svého sourozence sestra žárlila a nelibě nesla, že se o hýčkaného a všemi milovaného mladšího bratra musela často starat. Když se stal slavným, odmítla se s ním stýkat. Nikdy se proto ani nebyla podívat na jeho představení. Ján nesl pohrdání své sestry velmi těžce a pokoušel se vztah urovnat.

Nakonec se mu to podařilo a v roce 2016 se usmířili, nedlouho na to, ho sestra opustila. „Začali jsme mít dobrý vztah, telefonovali jsme si, ona pracovala v zahraničí,“ svěřil v pořadu 13. komnata herec. Pak ale přišla nečekaná rána. „Praskla jí cévka v mozku, dost mě to sebralo, nepochopil jsem to a dodnes to nechápu,“ dodal Ján s tím, že v prvních momentech tomu nechtěl ani uvěřit.

„Nechtěl jsem tomu věřit, až potom, co jsem telefonoval s jejím manželem, tak mi to došlo - aha, tak tuto ženu už v životě neuvidím,“ řekl slovenský herec, kterého odchod sestry sebral.

„Kdyby nebyl Teo, tak by to bylo o moc těžší, posunulo mě to jinam a stal se ze mě dospělý chlap,“ svěřil Jackuliak v pořadu s tím, že jeho syn se narodil pár měsíců po smrti sestry. „Říká se, že někdo nový přijde, když někdo odchází. Náš syn se narodil 21. srpna, ten den je Jany a moje sestra byla Jana,“ řekl herec. ■