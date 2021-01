13 finalistek letošní soutěže krásy: Která z dívek by se vám nejvíce líbila s korunkou na hlavě?

Která z dívek se vám líbí nejvíce? Michaela Feuereislová

Přestože dívek bylo ještě nedávno čtrnáct, s jednou z nich se vedení soutěže muselo rozloučit. „Bohužel jsme musely ukončit spolupráci s jednou z finalistek České Miss Essens. Tím důvodem bylo jak porušení podmínek, tak propagace slečny, která se neslučovala s politikou této soutěže. Přejeme jí hodně štěstí. Myslím, že to bylo po vzájemné dohodě, a ať už si najde jakýkoli obor, tak ať se jí daří,“ svěřila Super.cz ředitelka soutěže Veronika Farářová.

Navzdory stále se měnícím vládním nařízením plánuje finále letošního ročníku na jaro. „Komplikace přichází s dobou a s nařízeními, takže posouváme termíny, posouváme soustředění, myslím, že je dívky velmi předběžné hodnotit, ale jsem zatím spokojená. Mělo by to být na konci dubna, možná začátkem května, může nám to překazit cokoliv, ta doba je nevyzpytatelná,“ svěřila ředitelka soutěže Česká Miss Essens. Na třináct finalistek letošního ročníku se můžete podívat v naší galerii. ■