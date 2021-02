S tímhle kostýmem to na toaletě neměla jednoduché: Byl to velmi komplikovaný proces, popsala hvězda seriálového hitu

Golda Rosheuvel jako královna Charlotte v Bridgertonových Profimedia.cz

Golda Rosheuvel (49) sklízí ovace za roli královny Charlotte v netflixové senzaci Bridgertonovi. Aby také ne, v kostýmech a parukách to rozhodně neměla lehké.

„Čurání je dost složité. Na záchodě strávíte tak půl hodiny,“ přiznala v pořadu The After Party. A stejně náročné to bylo s parukami.

„Okolo čtvrté hodiny odpolední se vám začne strašně pařit hlava a je pod tím hrozné vedro. Nemůžete se dočkat, až to sundáte. V jednu chvíli jsem myslela, že hořím,“ popsala zážitky z natáčení.

Seriál Bridgertonovi je nejúspěšnější show Netflixu vůbec. Za měsíc ji zhlédlo už na 82 miliónů domácností. Streamovací síť ji uvedla na Boží hod a ve sledovanosti předčila i oblíbeného Zaklínače, jehož zhlédlo na 76 miliónů domácností během prvních 28 dní.

Hojně se spekuluje také o vztahu hlavních aktérů. K tomu se Regé-Jean Page alias vévoda z Hastings a Phoebe Dynevor alias Daphne Bridgerton stihli vyjádřit. Chemie mezi herci fanouškům rozhodně nedává spát, stejně tak jako například Pagovy svaly. ■