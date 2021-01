Šok pro fanynky Marka Lambory: Podívejte se, s kým miláček publika stanul před oltářem!

Marek Lambora Foto: archiv FTV Prima

„Dnešní den nejen můj syn dostane vysvědčení, ale i jiní, kteří mají štěstí, že jsou dostatečně mladí, že mohou být školou povinní. Zdá se tedy, když je tak slavnostní den, že je na čase jít s pravdou ven. Produkce mě zavrhne a mnozí nepozdraví, čtyři procenta oslaví a dívky zapláčou, že jejich idol přiznal, s kým chce životní cestou jít. Tedy, tak je to s námi, děkuji odvaze mého muže (ženy?) Marka Lambory,“ napsal ke společné svatební fotce Langmajer.

Pánové a jejich netradiční veselka. Nebo to bylo úplně jinak?

Pánům dělaly společnost dvě půvabné dívky. „Děkujeme neznámým dívkám, že nám šly za svědky, že na sebe vzaly toto břímě. Děkujeme starostovi neznámé středočeské obce za diskrétnost, máme vás rádi, kamarádi, Marek a Lukáš Linhartovi,“ pokračoval dál Langmajer.

Ze snímku je patrné, že vznikal při natáčení Slunečné, ale diváci se bát nemusí. Marek Lambora ženich určitě nebyl. Tedy aspoň podle obleku, který zdobila myrta. Byl tedy za svatebního hosta. Diváci by samozřejmě nejraději konečně oženili Lamboru a Burešovou, tedy Janka s Týnkou.

Pokud by jejich idol skočil do chomoutu se seriálovým kolegou, asi by to jen tak nevydýchali a jednalo by se o hodně divoký scénář. Vtípek se ale povedl a hoši dostávali od fanoušků jednu gratulaci za druhou. ■