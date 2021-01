Svět šílí z proměny Belly ze Stmívání v princeznu Dianu: Herečka jako by jí z oka vypadla!

Kristen Stewart Profimedia.cz

Připravovaný snímek Spencer pojednává o období, kdy si Diana uvědomila, že její manželství s princem Charlesem nefunguje. Děj se odehraje okolo jejích posledních Vánoc ve Windsoru, nezachycuje však Dianinu smrt.

„Rozhodli jsme se natočit příběh o identitě, o ženě, která se rozhodne, že nebude královnou,“ uvedl Larraín. Po zveřejnění obsazení ovšem sociální sítě zaplavily hejty.

Fanouškům se nelíbilo především to, že Kristen není Britka. Režisér ji však bránil. „Kristen je jednou z nejlepších hereček současnosti. Umí být tajemná, křehká, a zároveň velmi silná, což je přesně to, co potřebujeme,“ nechal se slyšet pro Deadline.

Pablo režíroval v roce 2016 také snímek Jackie o Jackie Kennedy a do hlavní role obsadil Natalie Portman. Ta si za výkon vysloužila nominaci na Oscara. Nezbývá tedy než důvěřovat jeho úsudku i tentokrát. Ostatně, posuďte sami.

Kristen Stewart jako Lady Diana v připravovaném snímku Spencer