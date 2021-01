Biomatky bijí na poplach. Misska Langmannová přestala kojit a strhla se mela

Renata Langmannová promluvila o mateřství.

"Je to záhul. Nedá se na to připravit. Jsou dny, kdy jsem hodně unavená. Nepřestala jsem pracovat. Mám komunikační agenturu. Když máte vlastní byznys, nechcete položit firmu jen kvůli tomu, že máte dítě. Stále se snažím pracovat a to je hodně vyčerpávající," řekla Super.cz Renata, která má každý den přesně rozplánovaný na minuty.

"Od rána vím, co budu jak a kdy dělat. Musím mít vše perfektně naplánované. Od rána do večera se nezastavím," vysvětluje s tím, že malá není miminko, které by spalo většinu noci.

"Ze začátku jsem si říkala, že to je fajn, spala i pět hodin v kuse. To jsem byla nadšená. Všechno je jinak. Tento týden se budila každou hodinu, to už byl masakr a teď už to bylo každou půl hodinu a o půl čtvrté už nechtěla spát vůbec. Tak to už byl horor," přiznává.

Renata také přiznala, že už delší dobu nekojí. Neměla možnost. "Nekojím. Nějakou dobu jsem kojila, ale měla jsem málo mléka, proto jsem přestala a mám příkrmy," prozrazuje.

"To je velmi kontroverzní téma mezi matkami. Zjistila jsem, že komunita matek je nejvíc haterská komunita. Nenechají na tobě nic suchou. Každá má patent na to, jak být nejlepší máma na světě, všechno dělám špatně podle chytromatek. Je neuvěřitelný, co jsou na sociální sítě pod naše fotky schopné matky napsat. Kojení a porod, to jsou nejhorší témata. To jsou schopné se hádat do krve," uzavřela bývalá královna krásy. ■