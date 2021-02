I měsíc po prodělání koronaviru má Renata Langmannová následky! Častý kašel a těžká únava

Renata Langmannová Super.cz

Modelka Renata Langmannová (34) před více než měsícem prodělala nemoc covid-19. Úplně v pořádku ale ještě pořád není. Přestože už dávno ukončila povinnou karanténu, zdravotní potíže má stále. "Nejvíc přetrvává kašel. Ten už mám víc než měsíc. Je to divný," řekla Super.cz Renata.

Stále je také velmi unavená. Dokonce tak moc, že poprosila o pomoc rodiče. Odjela do rodných Ivanovic na Hané, aby jí s dcerou pomohli. "Únava je stále. Myslela jsem si, že únava je z toho, že nespím tolik kvůli malé. Ale s tím covidem to je ještě horší. Vracelo se mi to až tak, že jsem se rozhodla, že odjedu k našim, aby mi pomohli s malou," vysvětluje Langmannová.

Koronavirem onemocněl také její manžel Ondřej Novotný. "Nemoc se nám nekryla, Ondřej onemocněl později než já," prozrazuje s tím, že se v péči o dceru Medu měli šanci vystřídat.

"Když jsem byla nemocná, staral se hlavně on. Snažila jsem se k ní chodit minimálně. Když to bylo potřeba, měla jsem roušku. Když onemocněl Ondřej, tak jsem odjela k rodičům, byla jsem s ní zase já," dodala s tím, že Meda naštěstí neonemocněla. ■