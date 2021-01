Demi Moore po účasti na módní přehlídce schytala posměch: Co to má s obličejem, diví se fanoušci

Demi Moore Profimedia.cz

K úžasu přítomných Demi předvedla nejen nádherný model, ale také kamennou tvář, která se za celou dobu nepohnula. Fanoušci se na sociálních sítích nyní nemohou dohodnout, jestli šlo o čerstvý zákrok plastického chirurga, nebo zpackaný make-up.

„Ani bych nepoznal, že je to ona. Jsou to jenom špatně udělané výplně? Nebo i odfláknuté konturování?“ ptal se jeden z uživatelů Twitteru. „Ten obličej vůbec nevypadá dobře. Nemůžu přijít na to, jestli jsou to všechno plastiky, nebo i špatný make-up,“ přitakal další.

„Demi NoMoore plastiky! To je ostuda. Kéž by byly ženy schopné stárnout důstojně,“ přisadila další a zdaleka nebyla jediná. Sociální síť zaplavily komentáře o sebedestrukci, bolestivě nízkém sebevědomí apod. Fanoušci Moore tentokrát opravdu nešetřili.

Není to však poprvé, co se kvůli zevnějšku ocitla pod palbou kritiky. Po uvedení pokračování Charlieho andílků v roce 2003 se spekulovalo, že se nechala upravit od hlavy až k patě a utratila za proměnu přes 250 tisíc dolarů. O čtyři roky později herečka vše popřela s tím, že nikdy nepodstoupila žádný zákrok.

„Nelíbí se mi představa operace kvůli zpomalení stárnutí. Skalpel vás neučiní šťastnými,“ řekla tehdy doslova Daily Mailu. V roce 2019 pak o stárnutí promluvila znovu.

„Gravitace nešetří ani mě. Občas se dívám do zrcadla a říkám si, že lže, že takhle přeci nevypadám. Ale musíte se umět přijmout, jací jste, a nehledat na sobě nedostatky,“ sdělila Daily Mirroru. ■