Moderátorka Štěpánka Duchková ukázala svůj dům: Podařilo se jí zachovat kus historie

Takhle bydlí oblíbená televizní a rozhlasová moderátorka. Video: Herminapress

Díky starožitnému nábytku včetně zachovalého piana, ke kterému se čas od času chodí uklidnit, se Štěpánce podařilo v domě zachovat kus historie.

„Když mě všichni rozčílí, což se ale nestává často, uklidňuji se tím, že si brnkám na piano. Moc na něj neumím, tak hraji nesmysly. Nebo si zalezu do křesla a čtu si,“ říká usměvavá blondýnka.

Oblíbenou částí domu je kuchyně, kde moderátorka tráví hodně času, ale jak přiznává, vaření nepatří mezi její nejoblíbenější činnosti. Kdyby bylo jen na ní, vystačí si se zeleninou, sýry a vínem.

„Kuchyně je prostorná, a to je dobře. Manžel také rád vaří, oba se tam vejdeme. Nepřekážíme si. Je trošku temnější, ale celá se krásně prosvětlila bílou kamennou pracovní deskou. Já vařím hodně a sbírám i recepty. S kamarádkami a maminkou se pak domlouvám, co a jak uvařit, a přitom mě to vůbec nebaví,“ nechala se slyšet Štěpánka.

K péči o domácnost vede i své dva synky, kteří mají jasně rozdělené práce. „Kluci mají za úkol vyklízet myčku a věšet a pak sundat vyprané prádlo. O ostatní se postarám já a manžel,“ vysvětluje moderátorka.

S úklidem velkého domu Štěpánce jednou týdně pomáhá paní na úklid, co se týká velkých technických oprav, na které moderátorka ani její muž nestačí, přijde čas od času na výpomoc hodinový manžel. ■