Potvora ze Slunečné to schytala. „Facka“ od kolegy ji poslala k zemi

Bára Jánová to ve Slunečné schytala... Video: FTV Prima

„Všechno to probíhalo v pohodě a korektně. Bára je nesmírně tvárná, takže mi uhnula těsně a vypadalo to krásně. Předem se samozřejmě domlouváme, všechno máme nazkoušené. Nejprve jedeme krokem, abychom si upřesnili, kde bude kdo stát, co bude následovat po této replice, a nakonec to zkusíme v reálném čase,“ popisuje natáčení fackovacích scén Plouhar. I tak ale herci mají k ruce kaskadéra.

Bára Jánová už ve Slunečné jednu facku dostala.

„Samozřejmě je na place kaskadér Petr Drozda, díky němu je to skvěle nacvičené, a tak se nemůže nikomu nic stát,“ pochvaluje si herec, který tak nějak očekával, kam jeho role spěje.

„To, že se jeho chování ponese v tomto duchu, dost naznačovaly předešlé díly, takže jsem nebyl chováním Štěpána zaskočen. Alkohol a podobné věci dávají dohromady scény, které z toho vyplynuly,“ míní.

Neurvalé chování Štěpána očekávala od scenáristů i Bára Jánová, která Janu Plouharovi nastavovala svou tvář. „S Honzou se cítím v bezpečí, není problém. Na všem se domluvíme a jdeme na to. Už jsme spolu podobné scény točili a musím říct, že to šlo v pohodě,“ nebála se Jánová. Na to, jak se jim facka povedla, se podívejte ve video ukázce. ■