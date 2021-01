7 dní před termínem porodu stále pracuje: Sexy moderátorka chodí všude se sbalenou taškou

Veronika Farářová odpočítává dny do porodu. Super.cz

Moderátorka a ředitelka soutěže krásy Veronika Farářová odpočítává dny do porodu. Ten by měl přijít už za 7 dní. Ani přesto se nastávající maminka nezastaví a je stále v jednom kole. Pro případ, že by její dcerka chtěla na svět přijít dřív, chodí všude se zabalenou taškou do porodnice.

„Za sedm dní mám plánovaný císařský porod, tak pokud se nerozhodne přijít malá na svět dřív, tak vypnu zřejmě až po něm,“ svěřila Super.cz ředitelka soutěže Česká Miss Essens s tím, že na sebe dává pozor.

„Jsem na sebe opatrná, není to tak, že bych od rána do večera někde lítala. Ale nedalo mi to a chtěla jsem to dnes vidět,“ uvedla Veronika na focení letošních finalistek.

„Jsem připravená, mám v kabelce těhotenský průkaz, v kufru tašku do porodnice, kde by mělo být vše, co bude potřeba,“ usmívala se Veronika, která se i pár dní před porodem cítí fajn.

„Cítím se dobře. Už nevydržím od rána do večera, ale zhruba tak dvě tři hodiny denně se dá pracovat, tak toho využívám. Myslím, že nemá cenu sedět doma, koukat do zdi a přemýšlet nad strachem z porodu,“ dodala Veronika, která plánuje, že novou královnu krásy bude korunovat letos v dubnu. ■