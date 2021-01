Také v něm vidíte Václava Neckáře zamlada? Tenhle fešák bude jednou z tváří nové detektivky

Denis Šafařík Super.cz

„Na natáčení jsem se dostal skrze casting, kde si mě vybral pan režisér Brabec. V takovém rozsahu to je moje první velká seriálová role,“ svěřil Super.cz mladý herec, který si práci na historickém seriálu, který se bude odehrávat v období první republiky, pochvaloval.

„Natáčelo se to tři čtvrtě roku. Nálada na natáčení byla skvělá. Co se týče historických kostýmů nebo scénografie, tak to pro mě bylo velmi zajímavé, člověk může lehce přičichnout k době, kterou už nemůže žít,“ řekl Denis, který se na obrazovce objeví v roli policejního agenta Martina Nováčka.

Zatímco během tvorby detektivního seriálu byl ještě studentem, nyní se hrdě hlásí k tomu, že již vysokou školu dodělal a je vystudovaným hercem.

„Natáčení probíhalo během studia. Ale nešlo to skloubit, takže jsem musel přerušit studium, dotočit seriál a pak znovu nastoupit do školy a dodělat si finální ročník. V červnu jsem dodělal státnice na DAMU, takže už můžu říct, že jsem alespoň papírově vystudovaný herec,“ uvedl Denis, kterého režiséři připodobňují k Václavu Neckářovi zamlada.

Nutno říct, že určitá podoba, i co do hlasového projevu, tam opravdu je. „Je tam asi nějaká podobnost, ke které se ale nechci vyjadřovat,“ smál se s tím, že s Václavem Neckářem se nesetkal a ani to zatím neplánuje. ■