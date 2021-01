Krásná Miss se potýká s nevyléčitelnou chorobou. Lékaři si mysleli, že má anorexii. O nemoci otevřeně promluvila

Barbora Aglerová promluvila o své nemoci. Super.cz

Barbora s ní bojuje několik let. "Je to omezující v tom smyslu, že si musím hlídat, co a jak jím. Samozřejmě beru léky. Je pro mě obrovsky jednoduché zhubnout během pár dní. Mám opačný problém většiny lidí. Mnoho lidí si nedokáže představit, jak to je náročné. Střevo nevstřebává živiny jako zdravé. Proto se musím v uvozovkách přejídat, aby všechno bylo tak, jak má," řekla Super.cz Barbora.

Lékaři si dlouho mysleli, že trpí anorexií. "Ze začátku dlouho trvalo, než se na moji nemoc přišlo. Od patnácti jsem dělala modeling, a když jsem přišla k lékaři, automaticky si spojili modeling a anorexii a nedělali mi žádné podrobné testy," vzpomíná.

"Když jsem se začala konečně léčit, nechodila jsem do školy, protože se to nezvládalo. Nyní již žiji plnohodnotný život," dodala kráska, která bude Českou republiku reprezentovat na světové soutěži Miss Grand International v Thajsku. Odletět má již za měsíc.

"Musím mít s sebou dostatek léků a probiotik. Mám s Asií zkušenosti, vím, co mě čeká a co si s sebou musím vzít," dodala. ■