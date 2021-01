Bývalá supermodelka oslaví už posedmnácté padesátiny: Takhle vypadá v legínách a podprsence

Christie Brinkley Profimedia.cz

Na konci sedmdesátých let to byla kráska z titulní strany časopisu Sports Illustrated a šťabajzna je to dodnes. Christie Brinkley ukázala modelkovské křivky těsně před 67. narozeninami.

„Za pár dní mi bude padesát, a to už posedmnácté! Miluju svoje narozeniny, jen se mi nelíbí ta čísla, tak je ignoruju, protože se nikdy necítím tak staře, jako mi ta čísla ukazují. Až na letošek. Po tom, co jsem si zlomila ruku, nemohu dělat mnoho cviků, na které jsem byla zvyklá, a začínám se cítit stará,“ napsala ke snímku na Instagramu Christie.

Oblečená ve sportovních legínách a podprsence si bývalá modelka postěžovala na to, že v karanténě trochu přibrala. „Neměla jsem dostatek pohybu a se všemi těmi banánovými chlebíčky během karantény jsem nějaké to kilo přibrala. Ale po všech těch operacích, které jsem prodělala, jsem se rozhodla, že musím udělat ještě jednu, abych se mohla zase dostat do svého režimu, a tak jsem si nechala vyměnit kyčelní kloub. Najednou můžu zase plavat, lyžovat, a hlavně si dát velký kus narozeninového dortu, protože ho můžu vycvičit.“

Brinkley podstoupila endoprotézu kyčelního kloubu 26 let poté, co málem zahynula při nehodě helikoptéry. Zdravotní obtíže se jí od té doby nevyhýbaly, jelikož utržila těžká zranění. Ruku si zlomila v roce 2019 při účasti v soutěži Dancing With the Stars.

Christie byla čtyřikrát vdaná a jedním z jejích manželů byl i hudebník Billy Joel, v jehož klipech se několikrát objevila. Bývalá modelka má ze všech manželství tři děti a nejmladší dcera se také pustila do kariéry modelky. ■