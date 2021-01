Vadí mi, že nemám kontakt s diváky, to je pro herce tragédie, říká Miroslav Donutil. Věří v pokroky testování

Miroslav Donutil Michaela Feuereislová

„Vadí mi, že nemám kontakt s diváky, to je pro herce tragédie. Všechna divadla a kina jsou zavřená, s diváky se potkat nemůžeme a myslím si, že je to škoda pro obě strany,“ řekl Donutil v rádiovém pořadu Benešovský Impuls.

Herec by si uměl představit testování diváků před návštěvou kina nebo divadla.

„Pevně věřím, že testování brzy pokročí mílovými kroky, jako všechno v medicíně. Že se to udělá tak, že si třeba jen líznete nějakého papírku - řeknu to jen tak laicky, co mě momentálně napadá -, že to bude velmi jednoduché. Že uděláte testíček přede dveřmi a bude, alespoň tak si to představuju. Už jsem viděl ve zprávách, jak se testuje ze slin, jak je to rychlé a jak je to daleko snazší, než to bylo na začátku,“ uvedl herec.

Hlavní je však podle něj proočkovanost populace. „Hlavní pokrok, myslím, nastane, až se podaří proočkovat celou společnost a všichni v sobě budou mít protilátky. To je podle mě to nejzásadnější,“ míní.

Donutil také reagoval na to, že jeho tvář byla použitá v návrhu kampaně na testování proti covidu. „Nikdo se mě na nic neptal, nemám s tím nic společného. Někdo si udělal nástřel se známými obličeji. Pokud by to někdo vydal, tak se samozřejmě ozvu, protože s tím nemám nic společného,“ uzavřel Miroslav Donutil. ■