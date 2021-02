Andělská modelka (25) předvedla dva měsíce po porodu figuru v prádle: Jsem na své tělo pyšnější než kdy předtím

Romee Strijd Profimedia.cz

Modelka Victoria's Secret Romee Strijd (25) přivítala v prosinci na svět svého prvního potomka. S manželem, se kterým je ve vztahu od svých 14 let, se jim narodila dcera Mint.

Holandská kráska dala prostor svým fanouškům, aby se jí na sociální síti zeptali na to, co je zajímá. Několikrát jí přišel dotaz na to, kolik v těhotenství přibrala a zda má už zpátky své předešlé míry a váhu. Jeden z fanoušků také požádal o fotku a Romee mu vyhověla.

Ke snímku, kde se ukázala v prádle, napsala: „Mnoho z vás se mě ptalo na to, kolik jsem přibrala a jestli už mám své tělo zpět. Nemám, ale jsem na své tělo nyní pyšnější, než jsem byla před porodem.“

„Těším se, až se vrátím zpátky ke cvičení, protože to bylo vždy něco, co mi dodávalo energii, ale rozhodně se neplánuju soustředit na shazování kil, vzhledem k tomu, že kojím,“ dodala v odpovědi Strijd.

Modelka se roky bála, že bude neplodná, diagnostikovali jí totiž syndrom polycystických ovarií a sedm let neměla ani menstruaci. K otěhotnění jí nakonec dopomohlo hlavně zvolnění pracovního tempa a holistický způsob léčby. ■