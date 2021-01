Herečka (55) se ohradila proti tvrzení, že její polonahý snímek fotil náctiletý syn: Tuto fotku pořídila má 80letá matka

Odhalený snímek je dílem hereččiny maminky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Piers Morgan z Good Morning Britain se totiž rozhodně nedržel zkrátka při kritice Elizabeth, která na svůj instagramový profil vyvěsila snímek jen v kalhotkách a rozhaleném svetru.

„Vypadá skvěle, ale co to děláš, Liz? Trochu sněhu a ty odhrnuješ svůj svetr. Kdo ti pořizuje tyhle snímky? Tvůj devatenáctiletý syn? Není to trochu strašidelný? Co to má být? Tohle většinou nazýváme jako hrůzný a lačný pokus o pozornost,“ uvedl v ranní show. „Je ti 55, vezmi si na sebe nějaké oblečení,“ vzkázal Piers Hurley.

Na tvrzení médií, že fotku pořídil její devatenáctiletý syn Damian, Liz velice rychle zareagovala a na svůj twitterový účet uvedla vše na pravou míru: „Jak daleko od pravdy umí být bulvární titulky a jak umí plést fakta. Tyhle fotky ve skutečnosti pořídila moje 80letá matka. Nejsem si ale jistá, že to situaci uklidní.“

V článcích, které fotku z jejího instagramového profilu otiskly, se redaktoři opírali o informaci, kterou před časem uvedla Hurley v rozhovoru, že její snímky často fotí syn. Tentokrát se ale mýlili. ■