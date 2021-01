Naposledy před porodem vystavuje bříško: Zpěvačce (39) se podařilo otěhotnět až při šestém umělém oplodnění

Paloma Faith Profimedia.cz

Miminka se spolu s partnerem Leymanem, se kterým už má čtyřletou dceru, nemohou dočkat. Palomě se loni podařilo otěhotnět až při šestém kole umělého oplodnění. Dítě je tedy opravdu vysněné.

„Velice rychle se blížím ke konci svého těhotenství a jsem natěšená na to, co bude. Jsem ráda, že se mám na co těšit a v této době na to mohu obrátit veškerou svou pozornost. Zároveň mě celou dobu drží nad vodou váš zájem o mé další album. Je to pro mě velice speciální a osobní nahrávka. Za to vám moc děkuji. Nemůžu se dočkat, až vám budu hrát naživo v lepších časech. Takže do té doby si pamatujte, že vstát z postele je úspěch, tak se zbytečně netrestejte,“ napsala k černobílému snímku v podprsence.

Faith se fanouškům ozvala týden poté, co byla hospitalizována, protože pociťovala křeče a bála se, že předčasně porodí. Už její první porod v roce 2016 provázely komplikace. Tehdy rodila dvacet hodin, než přišel akutní císařský řez. ■