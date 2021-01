Sexy zpěvačka vyšpulila svůj pevný zadeček v tangách: Tahle se nakrucuje na pláži u moře

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

Už v dobách hudebních vystoupení si užívala odhalující kostýmy, takže není divu, že se často ukazuje polonahá i na sociálních sítích. Během dovolené, kterou tráví s přítelem i aktivně, se nechává často fotit v bikinách na pláži.

Svou figuru tentokrát ukázala ve fialových bikinách, jejichž spodní část byla tanga. Nicole s Thomem pravidelně cvičí a na Instagramu občas sdílí i videa z tělocvičny. Hlavně díky tomu mají oba postavy jako z fitness časopisů.

S bývalým hráčem rugby se Nicole seznámila v roce 2019 na natáčení The X Factor: Celebrity, kde byla jako porotkyně a Thom v show účinkoval. Koncem roku oslavili první výročí a nyní se šušká, že už začínají hledat společné bydlení jak v Londýně, tak i v Los Angeles. Zdroj z blízkého okolí sportovce prozradil deníku The Sun, že by pár rád založil rodinu: „Nicole a Thom jsou do sebe naprosto pobláznění a už se bavili i o manželství a dětech.“ ■