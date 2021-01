Simona Postlerová o posledním telefonátu s Hanou Maciuchovou: Byla pozitivní a statečná, řekla

Simona Postlerová a Hana Maciuchová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Vloni se zákeřná choroba vrátila, ale Hana Maciuchová na sobě nedávala nic znát. Ještě před pár měsíci vystupovala na jevišti ve své poslední hře Harold a Maude, ve které si s ní zahrála i kolegyně z Divadla na Vinohradech Simona Postlerová. „Věděla jsem, že se pozastavilo představení Harold a Maude kvůli nemoci. Byla to její životní role, ve které byla neskutečná. Hrály jsme tam spolu, jak se říká z oka do oka, a moc ráda na to vzpomínám,“ prozradila herečka, která s Hanou Maciuchovou byla v kontaktu na její 75. narozeniny.

„V nemoci byla velmi statečná. Telefonovaly jsme si v den jejích narozenin. Byla v milované Olomouci. Hanička byla po telefonu vtipná, pozitivní a nedala na sobě nic znát. Byla nad věcí a vůbec mě nenapadlo, že ji slyším naposledy,“ svěřila se Super.cz Simona Postlerová, kterou nečekaná zpráva velmi zasáhla.

„Myslela jsem na ni denně. Pak jsem jí ještě několikrát psala, ale neodepisovala, říkala jsem si, že to tak občas je a člověk zprávy třeba i přehlédne. Byla to odvážná a statečná žena. V divadle jsme spolu neměly šatnu, každá jsme byla v jiné, ale povídaly jsme si přes otevřené dveře. Poté, co jsme odložili představení Harold a Maude, plánovaly jsme, že až jí bude lépe, tak si to aspoň někdy zase zahrajeme,“ dodala závěrem Postlerová. ■