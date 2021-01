Kdybyste nechali Ordinaci, udělali byste líp. První reakce diváků na nový seriál Novu nepotěší

V hlavních rolích seriálu Anatomie života se představily (zleva) Barbora Černá, Jitka Schneiderová, Ester Geislerová a Martina Preissová. Foto: TV Nova

V názorech se opakují slova jako „kravina“, „hloupost“, ale i mnohem jadrnější výrazy. Mnozí opět volají po návratu oblíbené Ordinace v růžové zahradě. „Kdybyste nechali Ordinaci, udělali byste líp“, „A toto má být místo Ordinace? Děkuji, nechci!“ píšou lidé.

Nova Anatomii života neprezentuje jako seriál, který by měl něco nahrazovat. Jak novinka, tak Ordinace jsou ale zasazené do lékařského prostředí, a to svádí ke srovnávání. Jen hrstka dosud komentujících diváků uvedla, že se jim nový seriál zamlouval. Pochopitelně co není, může být s dalšími díly.

V Anatomii, kterou pod názvem Sestričky vysílá i slovenská televize Markíza (seriál s obdobným názvem Sestřičky Modrý kód vysílá také Prima), televize vsadila na stálice obrazovek, ale i tváře, které se v seriálech často neobjevují: Aňu Geislerovou (44), Martinu Preissovou, Ester Geislerovou nebo Jitku Schneiderovou (47). Seriál je adaptací finské předlohy Syke. ■