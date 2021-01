Porodila mrtvé dítě, na světové soutěži ale přimhouřili oči: Tato krásná Miss bude Česko reprezentovat v Japonsku

Natálie Kočendová nakonec na světovou soutěž poletí. Super.cz

"Taťána Makarenko to musela řešit v Japonsku, nakonec na Miss International na podzim odletím. Bylo to těžší, v Japonsku je to velmi kontroverzní téma," řekla Super.cz Natálka.

To potvrdila také ředitelka Miss Czech Republic Makarenko. "Natálie v tuto chvíli splňuje podmínky pro účast na světové soutěži, jelikož dítě nemá. Smlouva zní, že se mohou účastnit slečny bezdětné a svobodné, což Natálie v tuto chvíli je," dodala Makarenko.

Natálka má za sebou nejtěžší rok života. Pro vztah s partnerem Laky Royalem to byla velká zkouška.

"Zapomenout se nedá, je to těžké, ale ta největší bolest už je za mnou. Zvládli jsme to s přítelem a rodinou společně. Myslím, že náš vztah je teď mnohem pevnější, posílilo nás to. Jsme rádi, že jsme to ustáli. Laky byl tou největší oporou. Stále se mě snažil rozesmát, bylo to těžké, ale zvládli jsme to, a to je důležité," dodala Kočendová. ■