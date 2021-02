To je rychlost. Po osmi měsících vztahu už si tyká s tchyní, do dvou let chce dítě! Sexy Makarenko na to jde hopem

Taťána Makarenko promluvila i o miminku. Super.cz

Seznámení s "tchyní" Simonou Pánkovou dopadlo skvěle. "Martin mi o mamince hodně vyprávěl a říkala jsem si, že si budeme rozumět. Těšila jsem se na seznámení. Je výřečná, docela hlasitá. Mě ve společnosti také málokdo přehlédne. Sedly jsme si od začátku, vím to na sto procent. Hned mi nabídla tykání, bylo to krásné gesto, potěšilo mě to. Vždy se na návštěvu těším," řekla Super.cz Makarenko.

"Je to úleva, jsem ráda, že to funguje. Rodina je hrozně důležitá. Naše společné dítě pak Simona bude mít doma na hlídání, jsem ráda, že je taková, jaká je," usmívá se modelka.

Brzy dojde i k seznámení rodin. "Na sv. Valentýna jsme pozvali maminku Martina k nám, aby se seznámila s mojí maminkou, která má narozeniny," prozrazuje.

Doma mluví i o svatbě a miminku. "Není mi dvacet, nemám na všechno čas, doufám, že i prstýnek přijde rychleji. Mám na děti i věk. Mluvíme o tom. Je mi 31 let, od začátku Martin věděl, že nechci dlouho čekat, Kdyby mi řekl, že nechce deset let děti, byla by to pro mě neprůchozí záležitost. Proto jsme se o tom bavili od začátku. Ráda bych za dva tři roky měla dítě tady mezi námi. I proto jsme se o tom bavili hodně brzy," dodala Makarenko na školení, kde připravovala vítězky své soutěže krásy Miss Czech Republic na světová klání. ■