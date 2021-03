I po čtyřicítce a se třemi dětmi ji prý stále baví večírky. Tatiana Dyková se nezvykle otevřela

Komedie Michala Suchánka čeká na otevření kin. Foto: archiv filmu Večírek

Po delší pauze stanula před kamerou také Tatiana Dyková (42). Ta se v komedii o setkání bývalých spolužáků zhostila role manželky Jiřího Langmajera. „Ti dva spolu žijí už velmi, velmi dlouho a já jako Hrdová se snažím s tím vztahem něco udělat. Jenže Hrd to cítí trochu jinak. Takže to vezme do svých rukou a to, co se děje potom, je dost napínavé,“ vysvětlila Dyková s tím, že návštěva bývalých spolužáků se zvrhne v absurdní situace.

Samotné natáčení herečka nevnímala jako práci, ale spíš to pro ni byla zábava. „Tím, že ten film režíruje Michal Suchánek a obsadil ho tak, jak ho obsadil, tak tady byla velká sháňka po obyčejných minutách klidu stráveného na takových běžných natáčeních, tak jak to normálně probíhá. Tady to v podstatě vůbec nebylo, nepřetržitě se stávaly tak neuvěřitelné věci, že pro normálního herce, potažmo člověka, tohle natáčení úplně nebylo. Ale já to měla za odměnu, mě to hrozně bavilo,“ řekla.

A proč by diváci měli tento film vidět? „Já bych se nechala zlákat tím názvem. Večírek je vždycky zábavná věc, já miluju večírky a myslím si, že nás tady v České republice a na Slovensku bude víc takových, takže budeme mít společné téma. Prostě milujeme žurovanie. Pak si myslím, že v tomhle filmu hrajou opravdu super herci. No a taky bych byla jako divák zvědavá, co napsal a narežíroval Michal Suchánek. Já ho totiž považuju za největšího pankáče českého showbyznysu, nebo jak to říct... uměleckého světa,“ uvedla Tatiana.

S účastí na večírcích má Dyková své zkušenosti. Do historie Filmového festivalu v Karlových Varech se zapsal závěr party, na které herečka s kolegy Aňou Geislerovou, Jiřím Macháčkem a dalšími skončili koupelí v říčce Teplá.

Termín premiéry ale zatím není znám, stanoven bude s ohledem na vývoj situace ohledně šíření nákazy koronavirem a s ní spojených opatření. ■