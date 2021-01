8 slavných dam, které jsou zásadně proti plastikám a botoxu: Tyto hvězdy se vrásek nebojí

Tyto slavné herečky jsou proti plastikám. Foto: Super.cz/Profimedia

Emily Ratajkowski

Modelka Emily Ratajkowski (29) nedávno na Instagramu odpověděla na komentáře ohledně svých rtů: „Pro ty, co mi píšou, ať přestanu s injekcemi do rtů, nikdy jsem si je napíchat nenechala. Nikoho nesoudím, dělejte si, co vás činí šťastné, ale těhotným se ani dávat nesmějí,“ oznámila modelka, která je v 7. měsíci těhotenství.

Jennifer Aniston

Zatímco se netají operací nosu, kterou si nechala udělat spíš ze zdravotních důvodů, vystupuje Jennifer Aniston (51) zásadně proti botoxu. „V Hollywoodu na nás hodně tlačí, abychom nestárly. Vidím kolem sebe spousty žen, které se o to pokoušejí. Vidím, co si nechávají dělat. Jsem vděčná, že jsem se mohla poučit z jejich chyb, protože já si sra*ky do obličeje píchat nenechám,“ sdělila Yahoo! Beauty v roce 2014.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow (48) si své s botoxem užila, ale v žádném případě ji nenadchnul. „Zkusila jsem toho hodně, ale nikdy bych nešla pod kudlu. I když, zeptejte se mě, až mi bude 50. To nejspíš zkusím cokoliv. Ovšem kromě botoxu, to jsem vyzkoušela a vypadala jsem směšně,“ přiznala Harper´s Bazaaru v roce 2013.

Drew Barrymore

Ani hvězdu E.T.- Mimozemšťana Drew Barrymore (45) botox neláká. „S letokruhy na stromech také nelze bojovat. Představa, že už nevypadám jako já, mě děsí,“ nechala se slyšet pro InStyle magazín v roce 2012.

Meryl Streep

„Musíte se naučit stárnout s grácií. Život je příliš cenný a pokud ztratíte mnoho blízkých, teprve pak si uvědomíte, jaký je to dar,“ řekla k plastikám Good Housekeeping v roce 2008 Meryl Streep (71).

Jodie Foster

Oscarová Jodie Foster (58) se vyjádřila k plastikám magazínu MORE v roce 2007. „Není to pro mě. Nemám nic proti tomu, když to dělají jiní, ať si dělají, co chtějí. U mě jde spíš o image. Radši budu, když se mi budou lidé smát, že mám třeba velký nos, než že mi zpackali plastiku. Budu raději slýchat komentáře, jaká jsem než o tom, že dělám něco, protože se stydím za to, jak vypadám.“

Kristen Stewart

Hvězda Stmívání Kristen Stewart (30) se dušuje, že by plastiku nikdy nepodstoupila. „Děsí mě jenom ta představa. Možná to zní arogantně, ale nechci na sobě nic měnit. Myslím, že ženy, které to dělají, z toho šílí. Je to vandalismus,“ vyjádřila se pro Harper´s Bazaar v roce 2015.

Kate Winslet

Kate Winslet (45) řekla v roce 2011 listu The Telegraph, že jsou plastiky absolutně proti jejím morálním zásadám a že ji rodiče vychovali tak, aby se měla ráda, jaká je. „Nikdy tomu nepodlehnu. Jsem herečka, nechci, aby mi zmrzla tvář a já nemohla vyjadřovat emoce.“ ■