Hypochondr Rambousek (✝72) z Vesničky mé střediskové vynikal v každé malé roli. Pamatujete si je?

Jiří Lír Foto: Josef Strouhal, Právo

Určitě si vybavíte scénu z filmu Vesničko má středisková (1985), kdy si výčepní Rambousek stěžuje, že ho bolí to i ono a že v noci nespí. A doktor mu nabízí lázně – jenže ty Rambouskovi nedělají dobře. U moře zase trpí průjmy. A nemůže ani do Tater, protože nesnáší výšky. A tak mu svérázný lékař poradí, ať jede do Pelhřimova a prohlédne si krematorium, ať ví, do čeho jde.