Žena sdílí domácnost se dvěma muži, kterým alkohol není cizí: Smrdí to tam jako v lihovaru, stěžuje si maminka ve Výměně

Kateřina zavítá do rodiny, kde s partnery Vendy a Mariem žije navíc jejich přítel Zdeněk. Video: TV Nova

V reality show Výměna manželek je častým strašákem alkohol. Většina žen, které se do pořadu přihlásí, zmiňují ve výčtu potenciálních hrůz, které by je na druhé straně mohly čekat, právě zálibu v alkoholu u jednoho z partnerů.

Nepříjemné překvapení v podobě plné lednice alkoholu čeká i na účastnici Kateřinu, kterou mimo jiné překvapí atypické soužití náhradní rodiny. Domácnost totiž sdílí maminka Vendy s partnerem Mariem a dvěma dětmi, ale skoro denně s nimi byt obývá i rodinný přítel Zdeněk, který se na výchově dětí podílí.

Jak se zdá, rodina i v netradičním složení funguje a Mario se Zdeňkem si skvěle rozumí, bohužel pro Katku mají i jednu společnou zálibu, kterou je alkohol.

„Mám z toho trošku strach, jak to tady bude probíhat. Viděla jsem nějakou vodku, nebo co to tam dával do lednice. To bude asi zajímavá sobota,“ nechá se slyšet mladá maminka, která nevychází z údivu, že už po poledni pánové otevírají lahve piva a tvrdý alkohol.

Přesto, že Mario a Zdeněk náhradní maminku zvou, aby se k jejich posezení v kuchyni přidala, Kateřina s díky odmítá. „Já si jich asi moc všímat nebudu, zalezu si do obýváku, pustím si televizi. Doufám, že to nebude až do rána,“ prohlásila. A není divu, že velkou radost z jejich odpolední zábavy, které přihlíží malé děti, nemá. „Smrdí to tam jako v lihovaru. Chlastaj celý den, od rána do večera,“ postěžovala si. Podívejte se na videoukázku. ■