Vítěz StarDance podstoupil transplantaci vlasů. Dva roky bojoval se studem a ztrátou sebevědomí

Dominik Vodička podstoupil transplantaci vlasů. Foto: archiv D. Vodičky

Hlavní roli samozřejmě hrál jeho vnitřní pocit, narážky okolí na řídnoucí vlasy mu ale k náladě nepřidaly. „Kamarádi, kteří mě třeba dva roky neviděli, začali říkat vtípky, a to prostě v člověku začne hlodat,“ řekl Super.cz.

„V člověku to začne vytvářet komplexy, až se postupně uzavře. To se stalo i mně: přestal jsem o sebe dbát, přestal jsem řešit takové věci jako vzhled a říkal jsem si, že to tak prostě je,“ vyprávěl.

Zlomovým bodem transplantaci podstoupit bylo dle Vodičkových slov zjištění, že v zahraničí pro něj byl zákrok (podstoupil jej v roce 2006 - pozn.) dostupnější než u nás. „V Česku byly ty ceny enormní, to jsem si v té době nemohl dovolit. Až jsem dostal tip na cizinu, navíc to podstoupil můj známý, takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu.“

Výsledky se dostavily záhy: „Asi po dvou měsících začaly ty výsledky vylézat ven,“ smál se Dominik, který informace o vlasové transplantaci zveřejnil na svém instagramovém účtu.

„Vím, že s tím hodně lidí bojuje, a ani si to třeba nepřizná. A potřebují nějaký impuls, který jsem tehdy dostal i já od toho kamaráda,“ uvedl k motivaci se o zkušenost podělit.

Jeho „odhalení“ vzbudilo velký ohlas, lidé se doptávají a píšou mu i své vlastní příběhy. „Je zajímavé, že zprávy s příběhem mi chodí od kluků od 17 do 45 let, a také od žen. U těch mladších kluků, jako bych slyšel sám sebe,“ svěřil tanečník.

Nejvíc ho prý pobaví otázka, jestli jsou vlasy skutečně jeho. „Není to žádná umělotina, samozřejmě jsou moje. Jen jsou ze zadní části přenesené dopředu,“ směje se. ■