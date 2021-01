Původní název se neujal, dabing Píšťalky a infarkt na zámku: Jak dobře znáte film Jak básníkům chutná život?

Eva Vejmělková Foto: Copyright Státního fondu kinematografie, Jak básníkům chutná život, Dušan Klein, 1988

Noví lidé, nová láska

Novopečený lékař se tu seznámí s řadou rázovitých postaviček, například se zdravotní sestrou Toničkou (Jana Hlaváčová), která nezavře pusu a patří k oddaným fanynkám Karla Gotta, nebo s řidičem sanitky Písaříkem (Pavel Zedníček). Štěpán zde najde i další osudovou lásku – učitelku hudby Alenu zvanou „Píšťalka“ (Eva Vejmělková). I ve trojce se setkáme s jeho nejlepším kamarádem Kendym, který do rodného města přijede natáčet televizní seriál.

Scenárista Ladislav Pecháček a režisér Dušan Klein převedli tentokrát lehký tón studentské recese do poněkud ostřejší až satirické polohy, kterou přináší drsná realita skutečného života, kdy už nic není na zkoušku. Hrdinové snímku ale navzdory všem životním kotrmelcům neztrácejí humor. Film provázejí opět kreslené sekvence - tentokrát od Jiřího Šalamouna.

Poetická dívka Píšťalka

Představitelka Píšťalky Eva Vejmělková byla jednou z nejkrásnějších čs. hereček. Dušan Klein na ni vzpomíná jako na poetickou dívku s nádhernými vlasy. Prý na něj ale byla trochu nazlobená, protože mu neseděl její ostravský přízvuk, a nechal ji nadabovat Zlatou Adamovskou.

Vejmělkovou proslavila dva roky před natáčením Básníků hlavní role ve slovenském snímku Fontána pre Zuzanu. Při jeho natáčení se sblížila s o 16 let starším režisérem Dušanem Rapošem, za kterého se později provdala, a vychovává s ním dvě dcery. Herectví se dnes věnuje už jen příležitostně. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala psychologii a stala se z ní úspěšná terapeutka.

Drama v Krásném Dvoře

Filmový Bezdíkov najdete kousek za Prahou v obci Škvorec. Vinné sklepy stojí ve vesnické památkové rezervaci Petrov – Plže asi tři kilometry od Strážnice. Točilo se také v kladenské nemocnici a v Mělníku.

Zámek, ve kterém Píšťalčin otec (Rudolf Hrušínský) maloval své obrazy, se jmenuje Krásný Dvůr. Tento barokní skvost najdete v Ústeckém kraji v okrese Louny. „Je to krásné prostředí, bylo to přesně to, co jsem pro film hledal. Při natáčení nám všichni vycházeli vstříc,“ uvedl v Žateckém deníku režisér Klein.

Štáb tam tehdy zažil i pořádně drama. Rudolf Hrušínský dostal přímo na zámku svůj třetí infarkt. Záchranka ho převezla do Prahy a naštěstí všechno dobře dopadlo – už za tři dny se herec mohl vrátit na plac.

Původní název se neujal

Třetí díl básnické série se měl původně jmenovat Jak básníkům voní život. Název ale příliš „nevoněl“ Františku Filipovskému, který v něm hrál důchodce Valeriána Adolfa. Navrhl proto změnu, kterou autoři akceptovali.

Zvažovalo se také, že filmový příběh se bude odehrávat na vojně, ale s tím nesouhlasilo tehdejší Ministerstvo obrany.

V závěru snímku můžete vidět i samotného režiséra Kleina, který se objeví v miniroli nádražáka. ■