Dvanáctiletá dcera Donny z Beverly Hills už je stejně vysoká jako maminka. Jsou si podobné?

Tori Spelling Profimedia.cz

Pětinásobná matka, která se proslavila jako Donna v seriálu Beverly Hills 90210, je na svou početnou rodinu pyšná a své nejstarší už dokonce povolila mít vlastní účet na Instagramu. Stella už je stejně vysoká jako její maminka a dle snímků má zálibu v extravagantních účesech a líčení.

Tori a Stella už jsou stejně vysoké

Stella (12) se ráda líčí a barví si vlasy

Tori má všechny děti s jedním mužem, kterým je její druhý manžel Dean McDermott. I když jejich vztah prodělal několik trhlin a kolikrát to vypadalo, že se rozejdou, nakonec vše zvládli a mohou se chlubit opravdu početnou rodinou. Nejstaršímu synovi Liamovi je 13 let, hned poté přišla Stella (12), Hattie (9), Finn (8) a nejmladším členem je malý blonďatý Beau.

Spelling je zároveň nevlastní matkou McDermottova syna Jacka (22) z prvního manželství. Sama byla také vdaná už předtím, a to za Charlieho Shaniana v letech 2004 až 2006.

„Vidět je společně si hrát, reagovat na sebe, objímat se a mít jeden druhého rád, to je to nejhezčí a moje nejoblíbenější část dne. Mohu to zažívat každý den a za to se cítím neskonale vděčná,“ uvedla k rodičovství Tori pro časopis Parents. ■