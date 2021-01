Sexy mladší sestra Kate Moss ukázala v bikinách vytetované ptáčky pod ňadry

Lottie Moss Profimedia.cz

Lottie Moss (23) si na pár dní odskočila do Mexika, kde pobývala pracovně. To ovšem neznamená, že se nestihla vyfotit v bikinách a dát na odiv své modelkovské křivky.

Mladší sestra Kate Moss (47) zapózovala v bikinách se zvířecím vzorem a nechala vyniknout tetování, které si před časem nechala udělat pod ňadry. „Kéž bych tam byla i teď,“ povzdechla si Moss, která už je zpátky v Londýně.

Před časem se mladá modelka na svém instagramovém profilu horlivě omlouvala za to, že samu sebe nazvala super roznašečem covidu. Lottie totiž v době lockdownu natočila video, kde dává pusu svým dvěma kamarádkám a k tomu přidala, že je super roznašeč. Fanoušci se do ní pustili a ona se později omluvila, že je mladá a hloupá a že to byl nejapný vtip.

„Chápu, že to hodně lidí naštvalo a urazilo, a chci se omluvit za to, že jsem udělala tak necitlivý vtip. Jsem stále mladá, hloupá a učím se. Někdy zapomínám, že jsem veřejně známá osobnost a v této šílené a nejisté době bych měla být rozhodně opatrnější s tím, co vypouštím z úst za slova,“ napsala ve svém prohlášení Moss. ■