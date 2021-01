Slavná zpěvačka, která už roky odmítá nosit make-up, oslavila 40 let fotkou v bikinách

Alicia Keys Profimedia.cz

„To byl ale víkend! Cítím se tak požehnaně a děkuji všem za sladká přání a sentimentální vzpomínky na můj velký narozeninový den,“ napsala na svůj instagramový účet Alicia a vyznala lásku svému manželovi, se kterým je 12 let a z toho jsou deset let manželé. „Nenechte nikoho tvrdit, že vaše romantické spojení je mrtvé, zbožňuji tě a děkuji, že mi vždy ukazuješ, že jsem pro tebe ta nejdůležitější.“

Alicia na svůj profil přidala několik snímků a jedním z nich byl i snímek v trojúhelníčkových bikinách, ke kterým oblékla stejně barevné kalhoty. Jak už je jejím letitým zvykem, i na své narozeniny nechala svou tvář bez známek make-upu.

Líčení se vzdala po focení na své album v roce 2016, které ukazovalo její pravé já, a proto zvolila snímky bez make-upu. Celá myšlenka se jí tak zalíbila, že jej přestala nosit úplně. „Make-up pro mě byl velká věc. Nosila jsem jej zhruba od 16 let, a jakmile jsem se dostala do hudebního světa, bylo to něco, co jsem dělala každý den pro televizi nebo na focení. Dělala jsem to, protože jsem si myslela, že se to tak dělat má. Najednou jsem si uvědomila, že jsem na tom závislá a bez make-upu se necítím dobře. Teď už ale nechci něco skrývat. Ani svůj obličej, ani myšlenky, duši, názory, sny, potíže či emoční vývoj. Nic z toho,“ uvedla před časem v rozhovoru. ■