Josef Laufer (81) už není ohrožen covidem. Dcera promluvila o jeho očkování

Josef Laufer Michaela Feuereislová

Od loňského března, kdy podstoupil Josef Laufer (81) plánovanou operaci srdce, je stále v nemocnici. Jeho dcera Ester Lauferová nyní přišla s pozitivní zprávou, a to, že se už o tatínka bojí o něco méně. Kvůli oslabené imunitě, kterou herec má, bylo velmi důležité, aby nedostal covid.

Díky očkování jí nyní tak trochu spadnul kámen ze srdce. „Jsem moc ráda, že už je nejen tatínek naočkovaný. Vakcínu proti covidu dostala i maminka. Oba jsou ve zdravotnickém zařízení, takže to šlo rychle, za což jsem velmi vděčná,“ svěřila Super.cz dcera oblíbeného herce s tím, že je ráda, že jsou rodiče v bezpečí.

„Je jim oběma přes osmdesát, takže by měli na vakcínu nárok i tak, ale zřejmě by to přes rezervační systém trvalo mnohem déle. Moc mě potěšilo, že jsou nyní chránění před koronavirem,“ svěřila se Ester Lauferová a s vděčností dodala. „Zdravotní stav tatínka je stále stejný, za poslední týdny se toho příliš nezměnilo,“ dodala dcera Josefa Laufera. ■