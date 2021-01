Je ti 55 let, oblékni si něco, vzkázal v televizi moderátor herečce Elizabeth Hurley za tenhle polonahý snímek

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

„Vypadá skvěle, ale co to děláš, Liz? Trochu sněhu a ty odhrnuješ svůj svetr. Kdo ti pořizuje tyhle snímky? Tvůj devatenáctiletý syn? Není to trochu strašidelný? Co to má být? Tohle většinou nazýváme jako hrůzný a lačný pokus o pozornost,“ uvedl v ranní show Morgan.

Elizabeth často přidává sexy snímky a v roce 2018 v jednom z rozhovorů prozradila, že právě Damian bývá na druhé straně fotoaparátu a její dráždivé snímky pořizuje.

Kolegyně se snažila Pierse brzdit a řekla mu, že tyhle věci nemůže říkat na obrazce a tvrdit o někom, že je zoufalý a lačný po pozornosti. Na to moderátor reagoval slovy: „Tu fotku můžeš vidět dvěma způsoby – zaprvé, vypadá skvěle. To rozhodně, ale také je jí 55 let a její svlékání na sněhu fotí její 19letý syn.“ To už kolegyni ve studiu trochu naštvalo a Piersovi odvětila: „Promiň, ale chceš mi tvrdit, že ženy po padesátce nesmí ukázat ani trochu své kůže?“

Morgan se ale nenechal rozhodit a velice horlivě odpověděl: „Ale no tak! Můžeš si myslet, že vypadá skvěle, ale no tak!“ Herečce vzkázal: „Je ti 55 let, oblékni si něco!“ ■