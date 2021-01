Dámy, máte smůlu: Exotický zpěvák ze SuperStar už není volný a našel si přítelkyni

Ali Amiri Super.cz

„Už jsem tady 22 let, jednu dobu jsem se snažil se vrátit, ale už jsem si uvědomil, že patřím sem. Mám tady všechny přátele a neuvažuji o tom, že bych se stěhoval někam jinam. Ale svět je dnes tak malý, že člověk se spíš cítí občanem světa než jedné země,“ svěřil Super.cz Ali, který už si nedokáže představit, že by se vrátil do rodné země.

Do Česka přišel před lety z Teheránu, a to studovat medicínu. Čechy, ale i Češky si známý Peršan zamiloval. „Partnerku už mám, takže se dá říct, že už jsem tady i nějakým způsobem založil rodinu a jsem spokojený. Je to Češka. Ona je cestování hodně otevřená, ale zatím zůstáváme tady,“ svěřil Ali Amiri, kterého jsme navštívili na jeho klinice.

Lékař, který stále zpívá v muzikálech, a to například v Angelice v Divadle Broadway, je rád, že se mu na konci loňského roku podařilo vycestovat za rodinou.

„Je to velice složité, nikdo si nemyslel, že to bude tak dlouhé a bohužel se snažíme si nějak zvyknout. Já jsem si skoro po roce řekl, že se pojedu za rodinou podívat. Bylo to celkem složité, musel jsem tam být v karanténě, během cesty jsem podstoupil asi šestkrát test. Ale šlo to, viděli jsme se a doufám, že za pár měsíců už to bude lehčí,“ svěřil Ali a dodal. „Já to mám trochu složitější. Někdo je v Íránu a někdo v Kuvajtu, ale tentokrát jsem byl v Kuvajtu. Díky telefonům, že můžete člověka vidět nebo slyšet, je to lepší,“ prozradil lékař s tím, že doufá, že se celá situace brzy zlepší. ■