Michael Foret s dcerkou nazpívali ukolébavku pro předčasně narozené děti

Zpěvák Michael Foret aktuálně boduje se svým projektem MikAel, pro který točí nové album, ale kromě toho se pustil také do poměrně netradičního žánru a složil ukolébavku pro předčasně narozené děti.

Michael má ročního chlapečka Tima a čtyřletou dcerku Lianku, která si s ním dokonce v ukolébavce zazpívala. Při skládání tak vycházel ze svých bohatých rodičovských zkušeností: „Obě dvě naše děti jsou hodně akční, takže se každý večer snažím přijít na trik, který by je mohl zklidnit. Vymýšlím pro ně nejrůznější ukolébavky a melodie, aby se jim lépe usínalo. A docela to pomáhá.“

zpěvák Michael Foret s rodinou

FOTO: archiv Michaela Foreta

Michael minulý rok válcoval hitparády se svým singlem Alone together, ale přijal i výzvu zapojit se do osvětové kampaně značky plenek Pampers na pomoc předčasňátkům. „Sám vím, jak je spánek dětí důležitý. Připadá mi, že každé ráno se děti budí zase o kousek větší, jako by přes noc vyrostly. Naše děti se naštěstí narodily v termínu, ale pro ty předčasně narozené je tohle úplně nejdůležitější, aby mohly brzy odejít se svými rodiči z nemocnice domů,“ vysvětluje Michael, proč se pustil do skládání ukolébavky.

Písničku si můžete premiérově pustit zde a zkusit, jestli bude fungovat i pro uspávání vašich dětí:

Ukolébavka pro předčasňátka

Pampers

Kromě toho můžete také symbolicky darovat plenky Pampers pro předčasňátka v perinatologických centrech – pokud si v únoru koupíte jakékoliv balení produktů značky Pampers na www.alza.cz , bude to představovat jednu plenku Pampers Preemies věnovanou prostřednictvím organizace Nedoklubko miminkům do dlaně.

Michael Foret se věnuje svému projektu MikAel, ale nebraní se ani jiným výzvám

FOTO: archiv Michaela Foreta ■