Zpěvačka Kate Matl se stala maminkou. Porodila skoro tříkilovou holčičku

Kate Matl porodila dceru. Michaela Feuereislová

Karolínka přišla na svět v podolské porodnici v pondělí 25. ledna před půl šestou večerní a po narození vážila necelá tři kila a měřila 46 centimetrů, pochlubil se šťastný otec.

Že se těší na dceru, Kate svěřila v rozhovoru před pár dny, jméno si tehdy nechala pro sebe. „Jediné, co můžu říct, je, že bude začínat písmenem K,“ řekla Super.cz zpěvačka.

A popsala i závěr svého prvního těhotenství.

„Netrápí mě žádné otoky. Ještě v osmém měsíci jsem stěhovala. Myslela jsem si, že si alespoň na konci trošku odpočinu, ale to se nestalo. Hůř se mi v noci spí, ale nemám otoky nebo křeče, to je fajn. A když mě pálí žáha, mám na to výborný recept: chroustám tříšť,“ poslala tip nejen nastávajícím maminkám.

Že se těší na první dítě, zpěvačka oznámila v září.

„S partnerem Michalem spolu budeme dva roky, miminko jsme chtěli, takže je to pro oba obrovská radost. Z předchozího vztahu má Michal už osmnáctiletého syna Filipa, se kterým jsme dobří kamarádi a taky nám to přeje,“ řekla Super.cz. ■