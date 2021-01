Hledá práci, značka spěchá! Dominika Gottová je stále bez místa: Proč ji nevzali do skladu?

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

„Koronakrize dostihla i mě! Najít si práci v restauraci nebo někde v hotelu je za současné situace nereálné,“ svěřila Dominika, která je bez práce od prosince, kdy odjela do Finska řešit své manželství. Současná situace práci v gastronomii nepřeje.

„Zkusila jsem to v Amazonu, ale nevzali mě. Mohly za to moje zdravotní důvody, trpím vysokým krevním tlakem,“ řekla Super.cz Gottová. Dominika by teď nejraději pracovala buď někde v kanceláři, nebo v některé z PR agentur. „Uvidíme, snad něco vyjde, ale už jsem z toho nešťastná,“ prozradila.

Momentálně ji stále živí aktivity okolo její knihy Poslední roky s Karlem, tento příjem ale nemá navždycky. Stále je také ve hře Dominičin návrat do Finska. Nyní vyčkává na pokyny od manžela Tima Tolkkiho, který je v Mexiku a dává dohromady finance na letenky pro oba dva. V Helsinkách mají požádáno o sociální byt a také o státní podporu. ■