Danielu Písařovicovou si během natáčení začal namlouvat Jakub Prachař. Padla slova o svatbě. Co na to moderátorka?

Daniela Písařovicová Super.cz

„Já myslím, že se té nervozity do smrti nezbavím, jsem hroznej nervák, byla jsem nervózní dneska před soutěží, jsem nervózní před každým rozhovorem, protože mi přijde, že i když tu práci děláte dlouho, tak takový ten respekt k tomu, že to nemusí vyjít, ten tam mám,“ svěřila se Super.cz brunetka.

Změna práce je velký krok, čeká ji něco zásadního i v osobním životě? „Vzhledem k tomu, kolik mi je, tak jsem se naučila brát život tak, jak mi přichází. Něco si ovlivníte sami, něco absolutně nemůžete ovlivnit. Já bych strašně ráda měla víc času na své kamarády, svou rodinu, a to je jediné, co očekávám, a kvůli tomu jsem částečně tu změnu udělala. Měla jsem málo času sama na sebe,“ vysvětluje Daniela, která se v minulosti zúčastnila StarDance.

Moderátorku jsme vyzpovídali po natáčení další řady show Máme rádi Česko, kde soutěžila v týmu Jakuba Prachaře (37). Nikomu z přítomných hostů ani štábu neuniklo, že herec během natáčení neskrýval svou náklonnost k moderátorce a nejednou zavtipkoval o tom, že si Danielu vezme za ženu. Co na to říká krásná brunetka? „Já se těším, naši jedou do Prahy, svatba bude co nevidět a myslím si, že máme před sebou krásnej spokojenej život,“ vtipkuje.

Nabízela se otázka, jestli by se jí Jakub čistě hypoteticky líbil. „Viděli jsme se jednou úplně okrajově v Karlových Varech a to je celý, vůbec ho neznám. Samozřejmě znám ho jako herce, člena kapely. Je velký sympaťák, je hrozně vtipný, a to je celé, co vám zatím můžu říct,“ dodává s úsměvem. ■