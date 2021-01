Od natáčení Snowboarďáků uběhlo 17 let: Z fanynek Vojty Kotka se staly maminky, ale na ulici ho zastavují dodnes

Vojta Kotek Super.cz

„Psali jsme si teď nedávno s Mádlošem: Ty vo*e, vždyť už je to 17 let, co jsme to točili,“ říká Vojta Kotek. Místo rozverných puberťaček je nyní na ulici oslovují dospělé ženy a maminky, což Vojtovi připomíná, že roky ubíhají jako voda a ani on nemládne.

„Děsí mě to, že mě zastaví paní s dítětem a říká: ,Já jsem vás strašně milovala, když jsem byla dítě, když mi bylo devět. A já říkám: A víte, že mně bylo 17, vám 9 a vy už máte dítě...' Ježíši Kriste, to je strašný, ten čas hrozně letí,“ děsí se herec a režisér.

Sám už je ve věku, kdy by se mohl stát otcem a dle vlastních slov se tomu ani nebrání. „Říká se, že kluci mají času víc. Nikdo mě do toho nějak netlačí, ale já bych už samozřejmě chtěl. Na to jsou ale potřeba dva a musí to přijít ve správný čas, každopádně já se na to moc těším,“ svěřil se Super.cz Vojta Kotek. ■