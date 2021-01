Libor Bouček se stane otcem. S manželkou Gábinou čekají první dítě

Libor Bouček a jeho žena Gabriela čekají první dítě. Foto: Alžběta Jungrová

Libor snímek, na němž svou ženu zezadu objímá, doprovodil textem, v němž se vyznal z obdivu ke své manželce a z pokory k daru, kterého se jim dostalo.

„Nemyslím, že nám narození daru změní život, neb tenhle okamžik vyhlížíme takřka odnepaměti. Nemyslím, že existují slova, která by zcela popsala poslední měsíce nás dvou. Nemyslím, že jakákoli externí reakce dokáže změnit intenzitu našeho štěstí. Jen vím, že tenhle rok je báječný. A vyhlížím okamžik, kdy Jí asi umačkám ruku, utopím se ve vlastním chaosu, pronesu desítky nemístných vět a utopím se vlastní malicherností. Zatímco Ona promění naši úsečku nejpevnější v překrásný trojúhelník. S pokorou a láskou budeme šťastni za klid a třeba kus milého očekávání. Věřte, že známe křehkost opravdového Daru. A to jde přitom o to nejpřirozenější, co svět nabízí,“ uvedl Bouček.

O rozrůstající se rodině se zatím nechce konkrétněji rozepisovat. Jak ale řekl Super.cz: „S nadšením budu mluvit, až se dočkáme šťastného konce, který bude ryzím a nefalšovaným Začátkem.“

Modelku Gabrielu si Libor vzal za ženu v srpnu 2019 na Okoři. Jde o jeho třetí manželství. V minulosti byl ženatý s moderátorkou Marianou Ďurianovou a právničkou Janou Hlaváčkovou. ■