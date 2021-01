Marta Kubišová vakcínu proti covidu neodmítne: Je to moje jediná naděje na svobodu

Marta Kubišová Michaela Feuereislová

Od kategorie osmdesát plus Martu Kubišovou (78) dělí ještě dva roky, a tak zatím musí na očkování proti nemoci covid-19 čekat. Až na ni dojde, vakcinaci neodmítne. „Určitě bych do toho šla. Byla by to pro mě notná dávka svobody,“ řekla Super.cz Kubišová.