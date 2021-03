Vojta Kotek nepodcenil přípravu na další řadu oblíbené show. Co začal trénovat, aby porazil Prachaře?

"Jakub to skutečně prožívá, ať s ním hraju cokoliv," říká o soupeřské rivalitě Kotek. Super.cz

V počtu absolutních vítězství skóruje Jakub Prachař, který je svou soutěživostí proslulý a není pro Vojtu snadnou konkurencí. Zeptali jsme se, jestli své zapálení a rivalitu Jakub hraje pro diváky, nebo mu o vítězství opravdu tolik jde.

„Jakub to skutečně prožívá. Ať s ním hraju cokoliv, deskovou hru, slovní fotbal, divadlo, tak tu rivalitu umí projevovat, ale je to skvělý, to je koření té soutěže. Musím říct, že mi taky vadí, když prohrávám, ale jsem na to tady zvyklý,“ krčí rameny Vojta Kotek.

Co se odehraje během natáčení ale zůstává spolu se všemi emocemi na place a v zákulisí jsou opět dobrými kamarádi. „Většinou si odbudeme ty negativní emoce před kamerou, protože tam je to samozřejmě záživnější,“ míní oblíbený herec, režisér a hudebník.

Mezi disciplíny, ve kterých Jakub boduje, patří bezesporu slepá mapa České republiky. Také proto se Vojta rozhodl nad svým soupeřem vyzrát a před natáčením 9. řady poctivě trénoval. „Dělám aspoň to, že když jezdím po vlastech českých, tak se snažím nejezdit podle navigace, ale podle mapy a víc se orientovat, co kde je a kudy jedu,“ vysvětluje. „Většinou se ztratím,“ dodává se smíchem. ■